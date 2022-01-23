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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (5)

DHA

Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı (5)


VALİ ÜMİT: 1950 YILINDAN BERİ EN YOĞUN KAR YAĞIŞI
Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meteorolojiden alınan bilgiye göre bölgede 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı yaşandığını belirtti. Vali Ümit, "Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmış olup, kar ve buz mücadelesi çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul İstikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir" diye paylaşımda bulundu.
VALİ ÜMİT: YOL GÜVENLİ HALE GELDİĞİNDE TEKRAR TRAFİĞE AÇILACAK 
DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Bolu Valisi Ahmet Ümit, yolun ulaşıma güvenli hale gelmesinin ardından tekrar trafiğe açılacağını belirterek, "Olaya can ve mal güvenliği açısından bakıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyin ötesinde. Aşırı kar yağışı, buzlanma tipi ve bir taraftan kar açma, yol açma çalışmaları, buz çözme çalışmaları sebebiyle Bolu'nun bütün girişlerinde geçici olarak trafik şimdilik durdurulmuş vaziyette. İstanbul, Ankara ve diğer tüm istikametler şu anda trafiğe kapalı. Diğer illerin Valilikleri ile de görüştük. Bu kapsamda Bolu iline girişleri kapatmış vaziyetteyiz. Yol açma çalışmalarımız sürüyor. Yol güvenli hale geldiğinde tekrar trafik elbette açılacaktır" dedi. 
BOLU'DA KALAN ARAÇLARIN KENTTEN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu sınırları içerisinde kalanların konaklama ve iaşe açısından yardımcı olabileceklerini ifade ederek, "Bolu sınırları içerisine girmiş olan vatandaşlarımızın imkanları ölçüsünde tek şerit olmak ve kontrollü olmak şartıyla il dışına çıkarmaya gayret ediyoruz. Ama Bolu sınırları içerisinde olan tüm vatandaşlarımız bizim misafirimiz. Aynı zamanda biz onları ikamet bakımından hem de iaşe bakımından misafir edebiliriz. Gerekli tedbirlerimizi aldık. İlgili arkadaşlarımız da çalışıyoruz. Şu anda trafiği durdurmak zorunda kaldık" diye konuştu. 
`TÜM ARAÇLARI BLOKE ETMEK MECBURİYETİNDEYİZ´ 
Vali Ahmet Ümit, yoğun kar yağışının devam edeceğini belirterek, "Yolun ne zaman açılacağı ile ilgili bir şey söylemek zor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre bu 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı. Çok ciddi bir kar yoğunluğu var tüm yol güzergahlarında. Sadece otoyol için değil. D-100 karayolu için de aynı kurallar geçerli. Otoyol ve D-100 karayolunu kullanarak İstanbul ve Ankara istikametine giden tüm araçları girişlerde bloke etmek mecburiyetindeyiz. Bir taraftan yol açma çalışmalarını sürdüreceğiz. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre, sabaha karşı 03.30'a kadar bu yağış devam edecek. Ondan sonra sabah 10.00'a kadar bu yağış etkisini azaltacak verilere göre. Bu tahminler eğer gerçekleşirse tabi ki yollar açılacak. Yolu en kısa zamanda trafiğe açacağız" dedi. 
KOCAELİ´DEN ANKARA İSTİKAMETİNE GEÇİŞE İZİN YOK 
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından Kocaeli´den Ankara istikametine geçişe izin verilmediğini açıkladı. Vali Yavuz´un paylaşımı şöyle: 
"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Bolu/Gerede otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanmış olup ilimizden Ankara istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir."    DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-23 22:19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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