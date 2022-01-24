Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

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YOLDA KALANLAR İÇİN SANDVİÇ HAZIRLANIYOR

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan yüzlerce araçta mahsur kalan kişiler için Kızılay ekipleri, binlerce sandviç hazırladı. Hazırlanan sandviçler ekipler, tarafından mahsur kalan vatandaşlara dağıtılıyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-23 23:43:47



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