TEM’de mahsur kalan aile yola çadır kurdu

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Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu’nda mahsur kalan bir aile yola çadır kurarak ısınmaya çalıştı.

Bolu’da, etkili olan kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişleri araç trafiğine kapatıldı. Bolu Dağı geçişinin trafiğe kapatılmasıyla birlikte yüzlerce vatandaşlar araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı.

İstanbul istikametine seyir halinde olan ve kamptan dönen bir aile araçlarındaki çadırı çıkararak TEM Otoyolu’na kurdu. Aile dondurucu soğukta kurdukları çadırda ısınmaya çalıştı.

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