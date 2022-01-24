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D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi iki yönlü araç trafiğine açıldı Araçların Bolu’ya giriş yasakları devam ediyor

İHA

D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi iki yönlü araç trafiğine açıldı Araçların Bolu’ya giriş yasakları devam ediyor

Bolu’da, kar yağışı sebebiyle dün akşam saatlerinde trafiğe kapatılan D100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi her iki yönlü tüm araçlara açıldı.
Bolu’da, geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle dün akşam saatlerinde D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişleri araç trafiğine kapatıldı. Gece boyunca binlerce aracın mahsur kaldığı Bolu Dağı’nda, karayolları ekipleri sabahın erken saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini yitirmesi ve Bolu Dağı geçişinin kardan temizlenmesinin ardından D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı güzergahları her iki yönüyle de tüm araçların trafiğine açıldı. Ayrıca, dün akşam saatlerinde getirilen şehir dışından Bolu’ya giriş yasakları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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