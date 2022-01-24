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Son 72 yılın en yoğun kar yağışında Bolu Dağı'nı ulaşıma açık tuttular

DHA

Son 72 yılın en yoğun kar yağışında Bolu Dağı'nı ulaşıma açık tuttular


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, son 72 yılın en yoğun kar yağışı yaşanırken, Karayolları ekipleri Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı´nda gece gündüz yürüttükleri çalışmalarla ulaşımın açık tutulmasını sağladı.
Kentte, son 72 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor. Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde de Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliği personelleri trafiği açık tutmak için yoğun çaba harcıyor. Ekipler, mesai kavramı gözetmeksizin 165 personel, 12 kar küreme aracı, 3 yükleyici, 1 kar püskürtme aracı, 1 vinç, 1 çekici ve 1 kurtarıcı ile güzergah üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca tünel komuta merkezinden de Bolu Dağı Tüneli ve çevresi onlarca kamerayla izleniyor. Acil bir durum olması halinde ekipler hemen müdahale edebiliyor. Ekipler, beklenen yoğun kar yağışı süresince evlerine gitmeyecekleri için yanlarına ihtiyaçları olan eşyalarını aldı.
DÜN KAPANDI
Bolu Dağı´nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolu geçişleri, araçların kayarak kaza yapması, yolun karla kaplanması ve yoğun kar yağışının beklenmesi üzerine dün saat 17.00 sıralarında ulaşıma kapatıldı. Diğer illerden de TEM otoyoluna girişe izin verilmedi. Yolda kalanlar için ekipler seferber oldu. Vatandaşların bir kısmı tesislerde beklerken, araçlarında bulunan vatandaşlara ise kumanya dağıtıldı. Karayolları ekiplerinin sabaha kadar devam eden kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
24 SAAT GÖREVDELER
Bolu Dağı Tüneli Bakım İşletme Şefliğinde ekip başı olarak görev yapan kar küreme kamyonu sürücüsü Recep Bekiroğlu, yolun açık kalabilmesi için ekiplerin canla başla mücadele ettiğini ifade ederek, "Burası Ankara ve İstanbul üzerinde önemli bir geçiş noktası. Tünel açıldıktan sonra buranın önemi daha da artmıştır. Buranın zorlu kış koşulları olduğu için 24 saat burada ekiplerimiz bulunmaktadır. Özellikle bu kış koşullarında 165 personel, her vardiyada 65 personel ve 12 araç, 3 yükleyici, 1 kar püskürtme aracı, vincimiz, çekicimiz, kurtarıcımız ile birlikte tam bir ekip olarak vatandaşlarımızın güvenli yolculuğu için, buralarda mağdur kalmaması ve seyahatlerini rahatlıkla sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızla Bolu Dağı İşletme Şefliği olarak tüm gücümüzle bu insanlara yardımcı olmak için buradayız" dedi.
`HEPİMİZ BURADA TEYAKKUZ HALİNDEYİZ´
Bekiroğlu, zorlu kış koşullarında mesai kavramı olmadan çalıştıklarını ifade ederek, "Bu kış koşullarında bizde mesai diye bir kavram yoktur. Biz 'kar kaplanları' olarak biliniyoruz. Biz vardiyayı teslim edene kadar kesinlikle otoyoldan ayrılmayız. Hem trafik hem kar küreme ekibimiz hem işletme şefimiz, bölge müdürümüz olmak üzere hepimiz burada teyakkuz halindeyiz. Polis, jandarma ve AFAD hep birlikte bir bütün olarak trafiğin aksamaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.
`3 GÜN BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ EŞYALARIMIZI AYARLADIK´
Kar yağışı süresince evlerine gitmeyeceklerini, bu kapsamda da eşyalarını hazırladıklarını anlatan Bekiroğlu, "Olağanüstü bir kar yağışının geleceği söylendi. Biz de toplandık. 3 gün boyunca kullanacağımız eşyalarımızı, dinleneceğimiz yerleri ayarladık. Şu anda mesai saatimiz yok bizim. Biz 7/24 bu yol nasıl açılır. Bu insanlar nasıl rahat şekilde ulaşımlarını sağlar, diye burada 24 saat boyunca bekliyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımız dinlene dinlene çalışmalarını sürdürüyor. Hepimiz burada bütün personelle Karayolcuların tamamı teyakkuz halinde. Yeter ki yolumuz açık olsun ve insanlar rahat ulaşım sağlasın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-24 11:33:20

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