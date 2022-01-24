Bolu Dağı'nda, D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı (2)

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TEM VE D-100 KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Karayolları ekiplerinin Bolu Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 kara yolu, Bolu geçişi ve Gerede mevkisinde yaptığı çalışmaların ardından her 2 yolda saat 10.35'te tamamen ulaşıma açıldı. Zemindeki kar temizlenirken, tuzlama çalışması yapıldı. Kapanan yolda mahsur kalan araçlar yollarına devam etti. Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte diğer kentlerden TEM Otoyolu´na girişlere izin verildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-24 11:25:12



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