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Bakan Karaismailoğlu: 2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ama tedbirlerimizi aldık

DHA

Bakan Karaismailoğlu: 2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ama tedbirlerimizi aldık


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu geçişinde yolların tamamının açıldığını belirterek, "Türkiye genelinde yüzde 99 tamamına yakın kısmında trafiğimiz açıktır. 2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ama bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu karla mücadele çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret etti. Karayolları yetkililerinden çalışmalar ve yolların durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu, zorlu iklim koşullarında ekiplerin canla başla mücadele ettiğini belirterek, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağında işletme yapıyor. Yol ağımızın tamamına yakını şu anda aktif halde çalışıyor. Bütün Türkiye genelindeki yol ağını açık tutabilmek için 11 bin tane araç ve ekipman ile 13 bin çalışma arkadaşımız ile birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. Son günlerde ülkemizdeki bu iklim koşulları son yıllarda yaşamadığımız bir şey. O yüzden karla mücadele çok öne çıktı. Özellikle dün akşam itibariyle İstanbul-Ankara arasında sıkıntılı bir süreç yaşadık. Tabii Bolu Dağı'nda arkadaşlarımız son 48 saattir adeta hiç uyumadan vatandaşımızın emniyetli ulaşımı için yoğun bir mücadele vermekteler" dedi.
`TRAFİĞE KAPATMAK ZORUNDA KALDIK´
Bakan Karaismailoğlu yoğun yağış sebebiyle dün gece TEM ve D-100 yollarını ulaşıma kapatmak zorunda kaldıklarını, ancak şu an itibariyle yolda herhangi bir problem kalmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Dün akşam saatlerinde D-100 ve TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatmak zorunda kaldık. Çünkü trafiğin güvenli işlemesi çok zor durumdaydı. Bu yüzden özellikle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yolu kapatmamız gerekiyordu. Bolu Valiliği ve Düzce Valiliği bazı yolcularımızı misafir ettiler. O yüzden sabah D-100 sabah 06.00 civarında, TEM Otoyolu ise saat 09.00 itibariyle tamamen trafiğe açılmıştır. Şu an itibariyle Ankara-İstanbul arasında güvenli ulaşım sağlanmaktadır. Herhangi bir trafikte hiçbir sıkıntı yoktur."
`KIŞ LASTİĞİ KULLANMAYARAK SIKINTILI BİR SÜRECE ORTAK OLDULAR´
Meteoroloji tarafından olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin bildirildiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz. Dün akşam yaşanan problemin genelinde de vatandaşlarımızın hazırlıksız olarak yola çıkmaları var. Özellikle kış lastiği kullanmayarak sıkıntılı bir sürece ortak oldular. Ağır vasıtalı TIR'larımızın da belli yol kesimlerinde kayarak yolu kapatması nedeniyle bu sorunlar daha da büyüdü. Son yılların en büyük kışını yaşıyor Bolu. Özellikle kar ve tipinin aniden bastırması ve bu araçların olumsuz etkileri nedeniyle bazı yol kesimlerine ulaşmakta sıkıntılar yaşandı. O yüzden yolu kapatmak zorunda kaldık. Şu an itibariyle hiçbir sıkıntı yoktur. Vatandaşlarımız gerekli tedbirleri aldıktan sonra, özellikle kış lastikli ve güvenli araçlarıyla yolu kullanabilir. Ayrıca emniyet şeridini mutlaka boş bırakmak gerekiyor. Çünkü herhangi bir olumsuzluk durumunda bizim araçlarımız emniyet şeridinden ulaşım sağlayabiliyor"
`2 GÜN DAHA SIKINTILI BİR SÜREÇ YAŞAYACAĞIZ´
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde de karayollarının yüzde 99'unun açık olduğunu açıklayarak, "Yine Bolu'da da 500'e yakın çalışma arkadaşımız 100'ün üzerinde araç ve ekipman ile güvenli ulaşım için yolları açık tutmak için yoğun bir çaba harcıyorlar. 48 saattir bütün çalışma arkadaşlarımız çok yoğun bir mücadele veriyor. Dün akşam özellikle emniyet, jandarma, AFAD ve Kızılay da burada çok önemli bir mücadele verdiler. Burada yolda kalanlara ulaşarak onların ihtiyaçlarını karşıladılar. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. İnşallah gece yarısı yine olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışmaya devam edecekler. Ama Türkiye genelinde yüzde 99 tamamına yakın kısmında trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için bütün birimlerimizle beraber büyük bir özveri ile çalışmaya devam edecektir. 2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ama bütün tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-24 13:26:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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