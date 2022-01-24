Bolu Dağı’nda karların arasında kalan köpeği ekipler kucağında taşıdı

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Bolu’da, etkili olan kar yağışında yolda kalan sürücülere yiyecek dağıtan yardım ekibi, karların arasında aç kalan bir köpeği kucağında güvenli alana taşıyarak besledi.

Bolu’da, geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan ve dün akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişleri araç trafiğine kapatıldı. Yollarda saatlerce mahsur kalan vatandaşların yardımına ekipler yetişti. Hazırlıklarını günler öncesinden yapan ekipler, uzun saatler yolda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek ve su dağıttı.

Yiyecek bulabilmek için karların arasında bitkin düşen bir köpeği gören yardım ekipleri, köpeği kucaklarında güvenli bölgeye kadar taşıdıktan sonra elleriyle besledi.

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