İstanbul’a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların Bolu'dan geçişine izin verilmiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstanbul’a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişine izin verilmiyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişini kullanarak İstanbul’a gitmek isteyen otobüs ve ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Elmalık mevkilerinde kurulan uygulama noktalarında otobüs ve ağır tonajlı araçları durdurarak dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.