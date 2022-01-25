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İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle olumsuzlukları karşı Bolu'dan İstanbul'a gidecek olan araçların geçişine izin verilmiyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle kamyon, tır ve uzun araçların yolda problem oluşturmaması açısından Bolu'da polis ekipleri uygulama yapıyor. Yapılan uygulamada İstanbul'a gidecek araçlara izin verilmiyor. Kamyon tır ve uzun araçlar Elmalık mevkinde bulunan tesislere alınıyor.

Trafik polisleri, tırların nereye gideceğini kontrol ettikten sonra geçişlere izin verilip verilmeyeceğini belirliyor.

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