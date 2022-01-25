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OTOBÜS GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu'da otobüslerin geçişlerine izin verilmeye başlandığını duyurdu. Vali Ümit yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimizden İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyen, 32 otobüs ve çok sayıda otomobilde bulunan 2 bin 500 yolcu misafir edilmiş, ihtiyaçları karşılanmıştır. TIR'lar bekletilmekte, otobüs ve otomobil geçişlerine izin verilmektedir" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-25 14:41:55



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