Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Yağış, ulaşımı aksatacak seviyeye ulaşmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan TEM otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yollarda olumsuzluk yaşanmadı. Karayolları ekiplerince tamamen açılan yollarda, yol kenarlarındaki karların yeşil alanlara püskürtülmesi çalışması yapıldı. Ayrıca güzergahta buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-26 12:44:41



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