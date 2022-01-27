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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı devam ediyor

İHA

Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı devam ediyor

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı geçiş güzergahında hafif şekilde devam ederken ulaşım rahat sağlanıyor.
Bolu’da, sabah saatlerinden başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hafif şekilde devam ediyor. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde hafif kar yağışı etkili oluyor.
Ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan Bolu geçişinde karayolları ekipleri aralıklarla tuzlama ve yol temizleme sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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