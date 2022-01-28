Bolu'da yaban ve sokak hayvanları sert kışta yalnız bırakılmadı

Bolu'da, sert geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için yaşam alanlarına yüzlerce kilo besi yemi, ot ve mama bırakıldı.

Bolu'da, son yılların en sert kışının yaşanmasıyla birlikte yaban hayvanları ve sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlandı. Yüksek kesimlerde 2 metreye yaklaşan kar kalınlığı ve dondurucu soğuklarda yiyecek bulamayan hayvanlar için besleme çalışması yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin besleme çalışmaları kapsamında yaban hayvanları için ormanlık alanlara 200 kilogram besi yemi ve bin 125 kilogram ot bırakıldı. Ayrıca, sokak hayvanlarının da unutulmadığı çalışmalarda 850 kilogram protein ürünleri, 200 adet ekmek,195 kilogram mama ve 70 kilogram buğday kentin farklı noktalarına bırakıldı.

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