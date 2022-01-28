Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti kar temizliği için trafiğe kapatılacak

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı´nın TEM Otoyolu geçişinde İstanbul İstikameti, yol kenarındaki karların temizlenmesi için saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatılacak. İstanbul istikametine giden araçlar D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde yol kenarındaki kar yığınlarının kaldırılması için çalışma yapacak. Çalışma kapsamında TEM'in İstanbul yönü saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Bolu tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için İstanbul yönü trafiği, 29 Ocak tarihinde saat 01.00-03.30 arasında Abant kavşağından D-100´e aktarılacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-28 18:01:40



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