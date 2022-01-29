Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi

DHA

Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı´nın TEM Otoyolu geçişinde İstanbul istikameti, saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatılarak yol kenarlarındaki karlar temizlendi.
Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde yol kenarındaki kar yığınlarının kaldırılması için gece çalışma yaptı. Çalışma kapsamında TEM'in İstanbul yönü saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatıldı. Ekipler, yol kenarlarında biriken karları yeşil alanlara püskürttü. İş makineleriyle karlar temizlendi. Çalışma sırasında ulaşım D-100 karayolundan sağlanırken, karların temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-29 11:53:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
Oyuncağın içine sakladığı uyuşturucu haplarla yakalandı
YEREL HABERLER Oyuncağın içine sakladığı uyuşturucu haplarla ...
Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti kar temizliği için trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti kar temizliği için ...
Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti kar temizliği için trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti kar temizliği için ...
Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı
Bolu’nun Pamukkalesi’ Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı Dondurucu soğuk Akkayalar Travertenleri’nde metrelerce buz sarkıtı oluşturdu
YEREL HABERLER Bolu’nun Pamukkalesi’ Akkayalar beyaz örtüyle ...
Bolu'da yaban ve sokak hayvanları sert kışta yalnız bırakılmadı
YEREL HABERLER Bolu'da yaban ve sokak hayvanları sert kışta yalnız ...
Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması ...
Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı devam ediyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı devam ediyor
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı Karla kaplanan Gölcük'ün havadan görüntüsü mest etti
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.