Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı´nın TEM Otoyolu geçişinde İstanbul istikameti, saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatılarak yol kenarlarındaki karlar temizlendi.

Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde yol kenarındaki kar yığınlarının kaldırılması için gece çalışma yaptı. Çalışma kapsamında TEM'in İstanbul yönü saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatıldı. Ekipler, yol kenarlarında biriken karları yeşil alanlara püskürttü. İş makineleriyle karlar temizlendi. Çalışma sırasında ulaşım D-100 karayolundan sağlanırken, karların temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-01-29 11:53:34



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