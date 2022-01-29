Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde, oyunca kuzu içerisinde 60 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Dörtdivan mevkisinde dün yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan armada, narkotik köpeğin tepki verdiği oyuncak kuzunun içine bakan ekipler, 60 uyuşturucu hap ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-01-29 11:17:23
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