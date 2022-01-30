Çatılarda biriken karlar gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatılarda biriken karlar gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor

İHA

Bolu'da, karla kaplı çatıları kendi geliştirdiği aparatla temizleyerek gelir kapısı haline getiren İlker Duralı, "Talep çok telefonlara yetişemiyorum" dedi.

Çatılarda biriken karlar gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor

Bolu’da, karla kaplı çatıları kendi geliştirdiği aparatla temizleyerek gelir kapısı haline getiren İlker Duralı, “Talep çok telefonlara yetişemiyorum” dedi.
Bolu’da, geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle apartmanların çatılarında kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Tehlike oluşturan karlar havaların ısınmasıyla birlikte eriyerek apartmanlara da zarar vermeye başladı. Bolu’da esnaflık yapan İlker Duralı isimli vatandaş, çatılarda biriken karları temizlemek için 3 metre uzaklığa erişebilen bir aparat geliştirdi.
Önce kendi apartmanının çatısında bulunan karları temizleyen Duralı, daha sonra bu işi gelir kapısı haline getirdi. Karla kaplı çatıda güvenlik önlemini alan Duralı ve çalışma arkadaşları metrelerce yükseklikteki karları geliştirdikleri aparatla kolayca temizleyebiliyor.
Duralı, "Talep çok fazla. Telefonlara yetişemiyorum. Zaten artık almıyorum. Benim de yapabileceğim bir kapasite var. Bu işe çok fazla elemanla da girmedik. Küçük bir ekiple çalışıyorum. Kendimiz geliştirdiğimiz aparatla karları kolay bir şekilde temizliyoruz. 5 kişinin yaptığı işi bununla 1 kişi yapabiliyor. Kayma gibi bir riske girmiyoruz. Tehlikeli duruma düştüğümüzde bu işin bir anlamı olmaz. Kendi çapımızda önlem alıyoruz. Çatıdaki karı aldığımızda bir nebze olsun erimeyi kesiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi
Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
Oyuncağın içine sakladığı uyuşturucu haplarla yakalandı
YEREL HABERLER Oyuncağın içine sakladığı uyuşturucu haplarla ...
Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti kar temizliği için trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti kar temizliği için ...
Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti kar temizliği için trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti kar temizliği için ...
Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yılkı atları için karla kaplı yaylaya yem bırakıldı
Bolu’nun Pamukkalesi’ Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı Dondurucu soğuk Akkayalar Travertenleri’nde metrelerce buz sarkıtı oluşturdu
YEREL HABERLER Bolu’nun Pamukkalesi’ Akkayalar beyaz örtüyle ...
Bolu'da yaban ve sokak hayvanları sert kışta yalnız bırakılmadı
YEREL HABERLER Bolu'da yaban ve sokak hayvanları sert kışta yalnız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.