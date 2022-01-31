Caminin sundurması çöktü, namazdan çıkan 5 kişi yaralandı

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Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA) BOLU'nun Göynük ilçesinde Aksungur Camii'nde namaz çıkışında sundurma, üzerinde biriken karlar nedeniyle çöktü, 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, ikindi namazı sonrası Göynük ilçesinde bulunan Aksungur Camii'nde meydana geldi. Caminin girişinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki sundurma, üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayarak çöktü. Sundurmanın altında kalan cemaatten 5 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Göynük Murat KÜÇÜK

2022-01-31 17:55:49



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