Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’nun Göynük ilçesinde üzerinde kar biriken cami sundurmasının namazdan çıkan vatandaşların üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesinde bulunan Aksungur Camii'nin girişinde bulunan sundurma, üzerinde biriken kar kütlesi sebebiyle ikindi namazından çıkan vatandaşların üzerine düştü. Sundurmanın altında kalarak yaralanan 5 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.