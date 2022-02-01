"Huzur 14" uygulamasında 3 silah yakalandı

Bolu’da, asayiş ve KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği "Huzur 14" uygulamasında 3 ruhsatsız silah ile yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde “Huzur 14” uygulaması gerçekleştirdi. Yayalar ve umuma açık mekanlar üzerinde yapılan uygulamada 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Ayrıca, şahıslar üzerinde yapılan Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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