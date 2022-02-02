Bolu, en mutlu 2’inci il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021” araştırma sonuçlarına göre Bolu en mutlu ikinci kent oldu. Bolu’da mutsuzların il nüfusuna oranı 5,62 olarak açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021” araştırma sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmada illerin mutsuzluk oranlarına yer verilirken, Bolu’da en mutsuz iller arasında 5,62’lık oranla 80’inci sırada yer aldı. Bolu, vatandaşlarının yüzde 95’i TÜİK’in verilerine göre hayatından memnun olarak en mutlu ikinci il olarak kayıtlara geçti.

Araştırmada en mutsuz kent il nüfusuna oranı 24,75’le Diyarbakır olurken, en mutlu kent ise il nüfusuna oranı 5,55’le Isparta oldu.

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