Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular 1 metrelik buz kütlesinin 2 kişinin yakınına düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Bolu’da, cadde üzerindeki binanın çatısından düşen 1 metrelik buz kütlesinin üzerilerine düşmesinden son anda kurtulan 2 kişi büyük korku yaşadı. Buz kütlesinin yere düşerek parçalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu’da, geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar sebebiyle binaların çatılarında kar birikintileri ve metrelerce uzunlukta buz kütleleri oluştu. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte biriken karlar ve buz kütleleri tehlike oluşturdu.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında oluşan 1 metrelik buz kütlesi büyük bir gürültüyle yere düştü. Buz kütlesinin düştüğü sırada binanın altında bulunan 2 kişi buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yere düşerek parçalara ayrılan kütlenin yakınlarına düştüğünü gören 2 kişi büyük korku yaşarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Buz kütlesinin düştüğü caddede esnaflık yapan Zafer Matyar, hava sıcaklığının yükselmesiyle çatı oluklarında oluşan buzların düşmeye başladığını belirterek, "Yaradan Allah işte, kimse yoktu o anda. Caddede bütün binalardan düşüyor" dedi.

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