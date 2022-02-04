Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü; sürücüler araçlarıyla düşük hızda ilerledi.

Bolu Dağı´nın D-100 yolu geçişi Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-02-04 12:39:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.