Boluspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Kırmızı-beyazlı ekibin yeni golcüleri takıma katıldı

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Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızıbeyazlı ekip, taktik ve kuvvet antrenmanı yaptı. Yeni transferler Bekim Balaj ve Kemal Rüzgar da takımla birlikte çalışmalarına başladı.

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