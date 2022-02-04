Boluspor, Fenerbahçe’den Bartu Kulbilge’yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki kaleci Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'de forma giyen genç file bekçisi Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çengelköy altyapısında futbola başlayan Kulbilge, daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olarak U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptıktan sonra 20202021 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Serdar Kulbilge'nin oğlu olan Bartu, sarılacivertlilerde A Takım ile antrenmanlara çıkıyordu.
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