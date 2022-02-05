Yemek Sepeti kuryeleri kontak kapattı

Bolu’da Yemek Sepeti şirketinin kuryeleri, maaşlara yapılan zammı yetersiz bularak kontak kapattı.

Yemek Sepeti şirketinde çalışan kuryeler, maaşlara yapılan zammı az bularak şirket binası önünde eylem başlattı. 5 bin 500 lira maaş ve yan haklarını alana kadar hizmet vermeyeceklerini belirten kuryeler kontak kapattı. Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi'ndeki şirket deposunda bir araya gelen kuryeler adına basın açıklaması yapan Uğur Çakır, “Hepinizin bildiği üzere pandemi sürecinde kurye iş kolu önemli bir büyüme göstermiş, toplumsal yaşamdaki önemi artmıştır. Bizler de bu süreçte müşterilerimize, Yemek Sepeti Banabi bünyesinde zorlu hava şartlarında 7 gün 24 saat yemek götürdük. Kazaları, yaralanmaları, Covid vakalarını ve çok acı bir deneyimle ölümü bile yaşadık. Tüm bu süreçlerle birlikte ülkemizin her ferdinin derinden hissettiği ekonomik zorluklar ve enflasyon canavarı mücadelemizi zorlu bir noktaya taşıdı” dedi.



“Taleplerimiz karşılanana kadar kontak açmayacağız”

Haklarını alana kadar grevi sürdüreceklerini belirten Çakır, “İş hacmini her geçen gün büyüten, bünyesine vale, mahalle gibi yeni iş kollarını katarak yeni kazanç kapıları sağlayan Yemek Sepeti Banabi, yılın son aylarında bize umut satmış, muhtemelen eşine rastlanmamış şekilde yeni yıl maaşlarını ocak ayının son günlerinde, yani maaşların yatacağı günün gecesinde açıklayarak süreci geri dönülmez bir noktaya taşımıştır. Yemek Sepeti işçileri haklarını alana kadar grevi sürdürecektir. Talebimiz, birçok kuryeden farklı olarak gece çalışanlar damacana, litre içecekler, kedi kumu ve benzeri ağırlıklarla merdiven çıkan, bununla birlikte başka restoranlara vale hizmeti veren Yemek Sepeti Banabi kuryelerinin 5 bin 500 lira net maaş ve prim ile yan hakları alması, hakkını arayan hiçbir işçinin de işten çıkarılmaması, iş kolumuzun taşımacılığa geçirilmesi ve sendikal faaliyetlerinin güvence altına alınmasıdır. Taleplerimiz karşılık bulana kadar kontak açmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Biz kimsenin boyunduruğu altında olmamakla birlikte herkesin desteğiyle bu yolda yürümekteyiz. Yanımızda olan tüm motokuryeler ve tüm halkımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

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