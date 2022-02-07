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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da Turcovak aşısı uygulanmaya başladı

İHA

Bolu’da Turcovak aşısı uygulanmaya başladı

Bolu’da, korona virüse karşı geliştirilen Turcovak’ın uygulanmasına BAİBÜ Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi’nde başlandı.
Bolu’da, korona virüse karşı geliştirilen yerli ve milli aşı Turcovak’ın uygulamasına bugün itibariyle başlandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanan Turcovak aşı için randevularını alan vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren hastaneye gelerek yerli ve milli aşı Turcovak’ı yaptırdılar.
Aşılama çalışmaları hakkında konuşan Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turcovak Aşı Merkezi Sorumlu Araştırma Yardımcısı Dr. Uğur semiz, “Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu ara değerlendirme sayesinde Turcovak aşımız acil kullanım onayı aldı. Bugün itibariyle Bolu dahil 81 ilimizde rutin olarak uygulanmaya başlandı. Şuan için herhangi bir kriterimiz yok. Aşı olmuş yada hiç aşı olmamış vatandaşlarımı ENabız, MHRS yada ALO 182’den randevularını alıp aşılarını olabilirler. Üçüncü bir alternatif olarak aşımız sunulmuş oldu .Gönüllülerimizden de çok ciddi ilgi var. Duyarlı bir şekilde herkes katılıyor. Bolu ili olarak aşılama oranlarımızı yüksek. Turcovak’la birlikte bu oranların daha da artmasını bekliyoruz” dedi.
TURKOVAC aşısını tercih eden Hümeyra Kahveci, “Milli aşımız yaptırmış olmamız heyecan verici. İnşallah tüm milletimize hayırlı uğurlu olur. Ben de diğerlerinden ziyade milli aşımızı olmak istedim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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