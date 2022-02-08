Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 1 - Vakıfbank: 3

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta kapanış maçında VakıfBank, konuk olduğu Bolu Belediyespor'u 31 yendi.



Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Bolu Belediyespor: Çağla Salih, Yelyzaveta, Kharchenko, Calderon, Naz İdil Kambur, Ceren Baysal (Havlickova, Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Buket Gülübay, Braga, Ogbogu, Haak, Derya Cebecioğlu (Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Bartsch, Aylin Acar)

Setler: 725, 2025, 2725, 1725

Süre: 98 dakika (18, 27, 31, 22)

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