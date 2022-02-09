Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, hafif kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı, ulaşımı aksatmazken, görüş uzaklığı da yer yer 30 metreye kadar düştü.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yolda Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı, ulaşımı aksatacak düzeye ulaşmadı. Güzergahta sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-02-09 11:09:33
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