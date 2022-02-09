Bolu’da, sertifikalı çobanlık kursu açılacak

Bir ülke daha tüm kısıtlamaları kaldırdı!

Bolu’da, İl Tarım Müdürlüğü bünyesinde açılan Çobanlık Kursu’nda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin en fazla olduğu illerden birisi olan Bolu’da, vatandaşlardan gelen talepler üzerine İl Tarım Müdürlüğü bünyesinde Sürü Yönetimi Elemanı kursu açılacak. Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Bolu İli KoyunKeçi Damızlık Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle 13 gün boyunca sürecek olan kursta, veteriner hekimler tarafından teorik ve pratik eğitimler verilecek.

Veteriner Hekim Olgun Yazar ve Faruk Akyol tarafından verilecek kursta, koyun ve keçi yetiştiriciliği, koyunkeçi hastalıkları, hayvan ıslahı ve çobanlık mesleği hakkında bilinmesi gerekenler kursiyerlere aktarılacak. 13 gün boyunca sürecek olan kursta başarılı olanlara sertifika verilecek. Ayrıca, kursu başarıyla tamamlayarak sertifika alan çobanlara maddi destek sağlanacak.

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