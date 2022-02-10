Sis ve karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi

Hafif kar yağışı ve yoğun sisin etkili olduğu Bolu Dağı havadan görüntülendi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden bu yana hafif kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Kar yağışının giderek etkisini azalttığı ancak yeşil alanların karla kaplandığı Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis tabakası havadan da görüntülendi.

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