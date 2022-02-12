Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Adem Cinek (xxx), Cemal Alpay (xxx), Emir Eray Eyisoy (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Bartu (xx) Zahit (xx), Emin (xx), Ali (xx), Abdurrahim (x)(Dk. 29 Bülent xx), Abdurrahman (xx),Gökhan (xx)(Dk. 82 Novak), Tugay (x)(Dk.46 Kassongo x) , Roshi (xx),Berk (xx)(Dk.63 Bregu xx), Kemal (x)(Dk.46 Eray x)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin(xx) Ogün (xx), Mehmet Dingil (xx), Fatih (xx), Muharrem (xx), Alhassan (xx), Taşkın (xx)(Dk.46 Manaj xx), Uzodimma (x), Olawoyin(xx), İsgandarli (xx)(Dk.42 Ziya xx(Dk.82 Uğur), Hamza (xx)(Dk.88 Ali Yavuz)
SARI KARTLAR: Tugay, Bülent, Roshi, Zahit (Beypiliç Boluspor) - Taşkın, Mehmet Dingil, Uzodima, Alhassan (Ankara Keçiörengücü)Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Ankara Keçirengücü'yle 0-0 berabere kaldı.
16'ncı dakikada sağ kanattan açılan ortada defansın müdahalesinde ceza sahası içinde Berk yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
18'nci dakikada Kemal'ın kullandığı penaltıda top üstten dışarı çıktı.
54'üncü dakikada gelişen Ankara Keçiörengücü atağında, sol kanattan Olawoyin'in ortasına Hamza'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-02-12 15:32:48
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