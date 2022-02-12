Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 - Ankara Keçiörengücü 0

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Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 00 berabere kaldı.





Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Berk Yıldız’a yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltıyı kullanan Kemal Rüzgar meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.

22. dakikada ceza sahası dışına gönderilen topa gelişini vuran Olawoyin’in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

54. dakikada Olawoyin’in ceza sahası içine yaptığı ortada Hamza Gür’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Emir Eray Eyisoy xx

Boluspor: Bartu Kulbilge xx, Abdurrahim Dursun xx (Bülent Cevahir dk. 29 xx), Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Ali Keten xx, Tugay Kaçar xx (Kasongo dk. 46 xx), Gökhan Karadeniz xx (Novak dk. 82 ?), Abdurrahman Canlı xx, Kemal Rüzgar xx (Eray Ataseven dk. 46 xx), Roshi xx, Berk Yıldız xx (Bregu dk. 63 xx)

Yedekler: Arda Yazıcı, Fethi Özer, Hakan Bilgiç, Arda Şengül, Alican Özyürek

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Mehmet Dingil xx, Ogün Bayrak xx, Fatih Solmaz xx, Taşkın Çalış xx (Manaj dk. 46 xx), Iskandarlı xx (Ziya Alkurt dk. 42 xx, Uğur Utlu dk. 82 ?), Uzodimma xx, Alhassan xx, Olawoyin xx, Hamza Gür xx (Ali Yavuz Kol dk. 88 ?)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Yayıkçı xx, Erkam Reşmen, Aykut Çeviker

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Sarı kartlar: Mehmet Dingil, Taşkın Çalış, Uzodimma, Alhassan (Ankara Keçiörengücü), Tugay Kaçar, Bülent Cevahir, Roshi, Zahit Çınar (Boluspor)

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