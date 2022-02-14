Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda doluluk yüzde 80’e ulaştı

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Bolu’da etkili olan kar ve yağmur sonrası kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 80’e ulaştı.

Bolu’da geçtiğimiz ay etkili olan kar ve yağmur sebebiyle kentin içme suyunu karşılayan Gölköy Baraj Göleti’ni besleyen Mudurnu ve Abant derelerinin debisi arttı. Derelerin debisinin artması ve kar sularının erimesiyle birlikte Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesi yüzde 80 seviyesine ulaştı. Yağışların etkisiyle barajda geçen yıl şubat ayında yüzde 29 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 80 olarak ölçüldü. Aralıklarla devam eden yağışlarla barajdaki su seviyesinin daha da artması bekleniyor.

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