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Bolu’da çalışır halde bırakılan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta ise maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi Yağmur sokakta yaşayan İsmail Uzun isimli vatandaş, sabah saatlerinde çocuklarını okula götürmek için evinin önündeki 14 BP 116 plakalı aracını çalışır halde bıraktı. Uzun, aracından inerek çocuklarını beklediği sırada otomobilin ön kısmından alevlerin yükseldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil ekiplerin müdahalesi neticesinde söndürüldü. Aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

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