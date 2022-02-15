Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev aldı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da çocuklarını okula götürmek isteyen İsmail U.'nun çalışır halde bıraktığı otomobil, motor kısmından çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Köroğlu Mahallesi, Yağmur Sokak'ta oturan İsmail U., sabah saatlerinde çocuklarını okula götürmek için 14 BP 116 plakalı otomobilini çalıştırdı. İsmail U., çocuklarını almak için eve girdiğinde otomobil motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden İsmail U.´nun ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Otomobil kullanılmaz hale geldiği yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-02-15 12:29:05



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