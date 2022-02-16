Çiçek hastalığı bulaşan 117 koyun ve kuzu telef oldu Hayvan yetiştiricisi Alaattin Acar: “Bizim tek geçim kaynağımız buydu, yetkililerden yardım bekliyoruz”

Bolu’da, koyun üreticiliği ve çiftçilikle uğraşan Alaattin Acar’ın hayvanlarından 117 tanesi çiçek hastalığı sebebiyle telef oldu. Acar, “Bizim başka hiçbir geçim kaynağımız da yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Durumumuz çok kötü” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar Köyü’nde eşiyle birlikte koyun üreticiliği ve çiftçilik yapan Alaattin Acar, sürüsündeki hayvanların hareket etmekte zorlandıklarını ve hastalık belirtileri gösterdiklerini farketti. Hayvanlarını bir süre gözlemleyen Acar, sürüdeki koyun ve kuzuların kötüleşmesi üzerine durumu İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Acar’ın üretim yaptığı yerde inceleme yapan ekipler, koyun ve kuzuların çiçek hastalığına yakalandığını tespit etti. Ekipler gerekli bilgilendirme ve alınması gereken önlemleri anlattıktan sonra ayrıldı. Ancak, alınan bütün önlemlere karşı Acar’ın sürüsünde bulunan toplan 117 koyun ve kuzu telef oldu.

Tek geçim kaynaklarının koyun üreticiliği olduğunu belirten ve yetkililerden yardım isteyen Alaattin Acar, “Biz eşimle beraber koyun üreticiliği ve çiftçilik yapıyoruz. Hayvanlarıma çiçek hastalığı geldi. Büyük bir kısmı maalesef telef oldu. Koyunlar ve özellikle kuzular bağıra bağıra öldü. Sürünün büyük bir kısmını kaybettim. 117 tane hayvanım öldü. Çok üzgünüz. Bizim başka hiçbir geçim kaynağımız da yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Durumumuz çok kötü. Hayvanlarımızı çok seviyorduk ama maalesef başımıza böyle bir felaket geldi” dedi.

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