Çiçek hastalığı bulaşan 117 koyun ve kuzu telef oldu Hayvan yetiştiricisi Alaattin Acar: “Bizim tek geçim kaynağımız buydu, yetkililerden yardım bekliyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiçek hastalığı bulaşan 117 koyun ve kuzu telef oldu Hayvan yetiştiricisi Alaattin Acar: “Bizim tek geçim kaynağımız buydu, yetkililerden yardım bekliyoruz”

İHA

Çiçek hastalığı bulaşan 117 koyun ve kuzu telef oldu Hayvan yetiştiricisi Alaattin Acar: “Bizim tek geçim kaynağımız buydu, yetkililerden yardım bekliyoruz”

Bolu’da, koyun üreticiliği ve çiftçilikle uğraşan Alaattin Acar’ın hayvanlarından 117 tanesi çiçek hastalığı sebebiyle telef oldu. Acar, “Bizim başka hiçbir geçim kaynağımız da yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Durumumuz çok kötü” dedi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar Köyü’nde eşiyle birlikte koyun üreticiliği ve çiftçilik yapan Alaattin Acar, sürüsündeki hayvanların hareket etmekte zorlandıklarını ve hastalık belirtileri gösterdiklerini farketti. Hayvanlarını bir süre gözlemleyen Acar, sürüdeki koyun ve kuzuların kötüleşmesi üzerine durumu İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Acar’ın üretim yaptığı yerde inceleme yapan ekipler, koyun ve kuzuların çiçek hastalığına yakalandığını tespit etti. Ekipler gerekli bilgilendirme ve alınması gereken önlemleri anlattıktan sonra ayrıldı. Ancak, alınan bütün önlemlere karşı Acar’ın sürüsünde bulunan toplan 117 koyun ve kuzu telef oldu.
Tek geçim kaynaklarının koyun üreticiliği olduğunu belirten ve yetkililerden yardım isteyen Alaattin Acar, “Biz eşimle beraber koyun üreticiliği ve çiftçilik yapıyoruz. Hayvanlarıma çiçek hastalığı geldi. Büyük bir kısmı maalesef telef oldu. Koyunlar ve özellikle kuzular bağıra bağıra öldü. Sürünün büyük bir kısmını kaybettim. 117 tane hayvanım öldü. Çok üzgünüz. Bizim başka hiçbir geçim kaynağımız da yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Durumumuz çok kötü. Hayvanlarımızı çok seviyorduk ama maalesef başımıza böyle bir felaket geldi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak avlanan 4 kişiye 8 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 4 kişiye 8 bin lira ceza
İddiadan para kazanmayı hayal ederken 5 bin 850 lira dolandırıldı 150 lirayla 22 bin lira kazanma umudu, 5 bin 850 lirasından etti
YEREL HABERLER İddiadan para kazanmayı hayal ederken 5 bin 850 lira ...
Bisiklet simülasyonuyla sanal ortamda pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Bisiklet simülasyonuyla sanal ortamda pedal ...
Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev aldı
YEREL HABERLER Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev ...
Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev aldı
YEREL HABERLER Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev ...
Çalışır halde bırakılan otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Çalışır halde bırakılan otomobil alev alev yandı
Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda doluluk yüzde 80’e ulaştı
YEREL HABERLER Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy ...
Bolu’da yılkı atlarına yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bolu’da yılkı atlarına yem bırakıldı
Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.