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Boluspor - Gençlerbirliği maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Bizim için ligin kırılma maçıydı” Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: “Eşitliği sağlasaydık oyuna ortak olabilirdik”

İHA

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 31 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor - Gençlerbirliği maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Bizim için ligin kırılma maçıydı” Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: “Eşitliği sağlasaydık oyuna ortak olabilirdik”

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 31 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Geçen haftaki kayıptan sonra İstanbul maçı çok önemliydi ama bugün İstanbul maçından çok daha önemli bir maç oynadık. Bizim için ligin kırılma maçıydı. Deplasmanda aldığımız galibiyetten sonra 48 saat geçti, bir maç daha oynadık. Bunu da düşünmek lazım. Niye biz çarşamba oynayıp sonra cumartesi oynuyoruz. Bu başımıza ikinci kez geliyor. Maçın yorgunluğunu bölüm bölüm hissettik. Rotasyon da yaptık. Oyuncu değişiklikleriyle oyunu tutalım dedik. Genel anlamda çok memnunum. Zor bir maçtı. Hem üçüncü maçı oynamamız hem Gençlerbirliği ile puanımızın çok yakın olması hem de biz hedef değiştirmek için bir tık yukarıları düşünmek için çok önemli bir maçtı. Kayıpsız atlattık. Önemli bir 3 puan. 34 puana ulaştık. 1 tane eksik maçımız var. Haftaya cuma günü Denizli ile oynayacağız. Hemen arkasından eksik maçımızı tamamlayacağız. Tekrar içeride Bursa ile oynayacağımız maç var. Son 4 maçın 3’ünü içeride oynamış oluyoruz. Bu fikstürü lehimize çevirip avantajlı şekilde çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

Gençlerbirliği cephesi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise maçın ikinci yarısında iki takımın da pozisyonunun olmadığını belirterek, “İlk yarının son dakikasında korner atışından gelen topla geriye düştük. Devreye de iki sakat oyuncuyla girmek zorunda kaldık. İkinci yarının başında direkten dönen bir topumuz var. Eşitliği sağlasaydık oyuna ortak olabilirdik ama daha sonra gelen penaltılar maçı skorunu belli etti. İlk yediğimiz gol dakika olarak da bizi geri itti ama ikinci yarıya iyi başlayıp direkten dönen top gol olmayınca 10 kişiyle gelen penaltılar maçın skorunu tayin etmiş oldu” dedi.

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