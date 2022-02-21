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Bolu’da, 30 sporcunun katılımıyla düzenlenen Köroğlu 3 bant bilardo turnuvasında dereceye girenlere madalya verildi.

Bolu’da, Bilardo Temsilciliği tarafından Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi. Lisanslı 30 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren turnuvada dereceye girenlere madalya verildi.

Müsabakalar sonunda Özkan Öz birinci, Bülent Saraç ikinci, Emrah Namdar üçüncü, Metin Özmen dördüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları, Bilardo İl Temsilcisi Cemal Varol ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerince verildi.

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