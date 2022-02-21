Göldeki buzlar erimeye başlayınca acı manzarayla karşılaştılar Donan gölde balıklar öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göldeki buzlar erimeye başlayınca acı manzarayla karşılaştılar Donan gölde balıklar öldü

İHA

Bolu'nun tabiat harikası olan ve yüzeyi tamamen donan Sünnet Gölü'nde buzlar erimeye başlayınca ölü balıkların acı manzarası ortaya çıktı.

Göldeki buzlar erimeye başlayınca acı manzarayla karşılaştılar Donan gölde balıklar öldü

Bolu'nun tabiat harikası olan ve yüzeyi tamamen donan Sünnet Gölü’nde buzlar erimeye başlayınca ölü balıkların acı manzarası ortaya çıktı.
Bolu’da, havaların soğumasıyla birlikte Göynük ilçesinde bulunan Sünnet gölü buzla kaplandı. Buzla kaplanan gölde kıyı kesimlerde hava ısınmaya başlayınca buzlar erimeye başladı. Buzların erimesiyle birlikte göl kıyısında balıkların buzun içinde donarak telef olduğu ortaya çıktı. Göle ziyarete gelen vatandaşlar buzların içinden çok sayıda ölü balık çıkarttı. Uzun süredir burada bulunan balıkların öldüğü, havaların ısınmasıyla birlikte bozulup parçalanmaya başladığı gözlendi.
Sünnet gölünde çok fazla ölü balık gördüklerini ifade eden vatandaşlar, "Buraya gezmeye geldik. Harika bir yer sahilde gezerken buzların içinde çok sayıda balığın donarak öldüğünü gördük. Balıkları eriyen buzların içinden çıkarttık. Ama hepsi bozulmuş ve parçalanmaya başlamış, balıkların ölmesi bizi çok üzdü" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi
Boluspor - Gençlerbirliği maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Bizim için ligin kırılma maçıydı” Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: “Eşitliği sağlasaydık oyuna ortak olabilirdik”
YEREL HABERLER Boluspor - Gençlerbirliği maçının ardından Boluspor ...
Beypiliç Boluspor - Gençlerbirliği: 3-1
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor - Gençlerbirliği: 3-1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Gençlerbirliği: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Gençlerbirliği: 1

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.