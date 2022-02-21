Av tüfeğiyle vurulan köpek tedaviye alındı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, tavuk ve hindisine saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeği ile vuran A.A. (55) gözaltına alındı. Ön ayaklarından yaralanan köpek tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bir evde oturan A.A. iddiasına göre sahipsiz köpeğinin kümes hayvanlarına saldırdığını gördü. Kümesinde birer tavuk ve hindinin eksik olduğunu gören A.A. evinde bulunan av tüfeğini alarak köpeğe ateş açtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi. Ön ayaklarına isabet eden mermilerle yaralanan köpek, tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Köpek, burada tedavi altına alındı. A.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-02-21 19:41:09



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