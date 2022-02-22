AFAD, Bolu Dağı A.Ş. personeline eğitim verdi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Highway Outlet alışveriş merkezi Bolu Dağı A.Ş. personeline afet farkındalık eğitimi verildi.
Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway Outlet alışveriş merkezi Bolu Dağı A.Ş. personeline afet farkındalık eğitimi verildi. Afet bilincinin artırılması ve geliştirilmesi yönünde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılar afet anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Etiğimde; deprem, yangın, su baskını ve diğer afetlerde afet öncesi ve afet sonrası neler yapılması, afet sırasında ise nasıl davranılması gerektiği konusunda kapsamlı ve uygulamalı bilgiler verildi. Toplamda 200 kişiden oluşan Bolu Dağı A.Ş. personeline verilen eğitim, iki saatin sonunda tamamlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.