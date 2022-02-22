Üretim çiftliğinde balıkları yiyen su samuru, kapanla yakalandı

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Bolu’da üretilen sazan balıklarını yediği tespit edilen su samuru, kapanla yakalanarak doğaya salındı.

Bolu’da sazan balığı üretimi yapılan Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda bir süredir anaç sazan balıklarının yer aldığı havuzda eksilmeler olduğunu gören yetkililer, tesisin çevresine tuzak yerleştirdi. Yapılan tuzaklama çalışmasında avlanması yasak olan su samuru yakalandı. Yakalanan su samuru, Su Ürünleri Mühendisi Çağatay Oktay ve görevliler eşliğinde yapılan incelemeler neticesinde doğal yaşam alanına uygun bir ortam tespit edilerek Aladağlar mevkiinde yaşamını sürdürebileceği, gıda sıkıntısı çekmeyeceği uygun doğal yaşam ortamına bırakıldı. Aile olarak yaşadığı bilinen su samurunun diğer üyelerini de yakalamak için kapan çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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