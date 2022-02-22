Hayvanlarına saldırdı, diye köpeği av tüfeğiyle vurdu

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, tavuğuna ve hindisine saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeğiyle vuran A.A. (55), gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kaldı. A.A. hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı.

Olay, dün Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta meydana geldi. A.A., iddiaya göre, sahipsiz köpeğin kümesteki hayvanlarına saldırdığını gördü. Kümesinde tavuk ve hindinin eksik olduğunu fark eden A.A., evindeki av tüfeğini alıp, köpeğe ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polisler ile hayvan ambulansıyla ekip sevk edildi. Patilerine isabet eden mermilerle yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında hakkında adli işlem başlatılan A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-02-22 17:25:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.