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Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği yaralayan şahsa adli işlem ve para cezası

İHA

Bolu'da, kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs hakkında adli işlem yapılırken, av tüfeğinin ruhsatsız olması sebebiyle de bin 285 lira ceza kesildi.

Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği yaralayan şahsa adli işlem ve para cezası

Bolu’da, kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs hakkında adli işlem yapılırken, av tüfeğinin ruhsatsız olması sebebiyle de bin 285 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta yaşayan A.A. (55), kümesteki tavuk ve hindilerine sokak köpeğinin saldırdığını gördü. Kümese giden A.A., birer hindi ve tavuğun eksik olduğunu fark edince evine giderek av tüfeğini aldı. A.A., av tüfeğiyle ateş ettiği sokak köpeğini vurarak yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi. Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan A.A.'ya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapılırken, av tüfeğinin ruhsatsız olması sebebiyle de bin 285 lira ceza kesildi.
Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edilen ve hayati tehlikeyi atlatan köpeğin, tedavisinin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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