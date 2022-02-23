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"Kuşu uçuruyorum" dedi, narkotik köpeğine yakalandı Otobüste uyuşturucu taşıyan sanığa ve arkadaşlarına ceza yağdı

İHA

"Kuşu uçuruyorum" dedi, narkotik köpeğine yakalandı Otobüste uyuşturucu taşıyan sanığa ve arkadaşlarına ceza yağdı

Bolu'da narkotik ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda arkadaşına "kuşu uçuruyorum" notu gönderdiği sırada 17 kilo esrarla yakalanan sanık, 5 yıl hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe alınan otobüsü TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramada Mustafa Geyik’e ait bavulda 17 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Geyik, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Geyik ile uyuşturucuyu temin ettikleri belirlenen tutuksuz sanıklar Ersin Salgut, Hüseyin Enercik, Harun Kılıçkaya ve Ahmet Karavar son kez hakim karşısına çıktı. Otobüste uyuşturucuyla yakalanan Geyik savunmasında, "Uyuşturucu maddesini 200 lira karşılığında taşımayı kabul ettim. Valizin içerisine sakladım. Diyarbakır’dan yolcu otobüsüne bindiğimde bana malı teslim eden Harun Kılıçkaya’ya, telefonla mesaj çekerek, 'Kuşu uçuruyorum' notunu gönderdim. Ama narkotik köpeğine yakalandım. Benim kadar diğer sanıklarda suçludur" dedi.
Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mustafa Geyik 5 yıl hapis 10 bin lira adli para cezası, Ersin Salgut 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası, Hüseyin Enercik ise 10 yıl hapis 20 bin lira adli para cezasına çarpıtılırken, Harun Kılıçkaya ile Ahmet Karavar beraat etti.

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