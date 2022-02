Boluspor’un hedefi Denizli’den 3 puanla dönmek Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Çok zor bir maç oynayacağız"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Denizlispor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak, "Onlar açısından bizim maç final maçı havasına dönüştü diyebilirim. Çok zor bir maç oynayacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ikinci yarısında rakipleri karşısında çıkış yakalayan kırmızıbeyazlı ekibin hedefi sahadan 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini devam ettirmek.



"Gençlerbirliği maçı kırılma maçı gibiydi"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, ligin yoğun tempoda devam ettiğini belirterek, "Hala da devam ediyor. Oyuncularıma mart ayının 19’una kadar bu temponun devam edeceğini söyledim. Biz bu süreci biraz kendi lehimize çevirmek istedik. Bu kısa süreli maçlarda iyi sonuçlar alıp, bir an önce ligin altıyla ilişkimizi kesip biraz daha gözümüzü yukarıya çevirmek istiyorduk. Aslında baktığımızda belli oranda yerine getirdik diyebilirim. İlk periyodu iyi geçtik. Takım olarak ikinci yarıya iyi başladık. Bay olduğumuz için 1 maç eksiğimiz var. 5 maç oynadık. Bu süreci iyi geçtiğimizi düşünüyorum. Bizim için İstanbulspor galibiyeti hem Keçiören beraberliğinin telafisi ve diğer takımlara vereceğimiz mesaj açısından çok önemliydi. Ama Gençlerbirliği maçı kırılma maçı gibiydi. Artık yüzümüzü üst sıralara çevirmek ve üst sıralardaki takımlarla puan farkını düşürmek için çok önemliydi" dedi.



"Maçlar çok zor geçiyor"

Denizlispor maçının final havasında geçeceğini ifade eden Erginer, "Denizlispor’un da ligdeki konumu belli. Bizim maça çıkacağımız atmosfer belli. Onlar da deplasmandan mağlubiyet alarak döndü. Onlar açısından bizim maç final maçı havasına dönüştü diyebilirim. Çok zor bir maç oynayacağız. Ama bizim ligde kolay maç yok. Her takım, her takımı içeride de dışarıda da yenebilir. Maçlar çok zor geçiyor. Hem mental hem de taktiksel anlamda çok iyi hazırlanmamız gereken bir maç. 3 maçlık periyodu da yaşadığımızı düşünürsek maça da fiziksel olarak fit şekilde çıkmamız lazım ki oradan istediğimiz sonuçla geri dönebilelim" diye konuştu.

