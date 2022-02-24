Husumetli olduğu kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da S.C., sokakta karşılaşınca aralarındaki husumet nedeniyle kavga ettiği 2 kardeşe bıçakla saldırdı. Beyazıt Bestami Ay (23), hastanede hayatını kaybederken, yaralı kardeşi Muhammed Ay ise tedaviye alındı. Polis, kaçan S.C.'yi arıyor.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Beyazıt Bestami Ay ve kardeşi Muhammed Ay ile S.C., sokakta tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda S.C., 2 kardeşe bıçakla saldırdı. Kanlar içinde yerde kalan kardeşleri görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´ne kaldırılan kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay, yaşamını yitirirken, Muhammed Ay ise tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan S.C.´yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-02-24 12:39:24



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