Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

--------------Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da Sefa C. (28), gittiği eski nişanlısının evinde karşılaştığı iki kardeşten Beyazıt Bestami Ay´ı (23) bıçaklayarak öldürdü, Muhammed Ay (24) ise yaraladı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. Sefa C., iddiaya göre gittiği eski nişanlısı M.M.'nin evinde Muhammet ve Beyazıt Bestami Ay kardeşlerle karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Sefa C., iki kardeşi bıçaklayıp, kaçtı. Kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, çevre evlerde oturanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´ne kaldırılan kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Sefa C. sosyal medya hesabından elinde tabancayla fotoğrafını paylaşıp, 2 kişinin kanını akıttığını yazdı.

Polis, Sefa C.´nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

